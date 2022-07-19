Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", - сказал он, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.

Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.

"Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть", - добавил он.

Ранее во вторник Данилов сообщил, что Украина в ближайшее время начнет получать снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS дальностью 300 км.

13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина "на всех уровнях" ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, "разговор продолжается", но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.