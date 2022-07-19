В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставили на Украину

ТАССиещё 8

Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", - сказал он, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.

Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.

"Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть", - добавил он.

Ранее во вторник Данилов сообщил, что Украина в ближайшее время начнет получать снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS дальностью 300 км.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина "на всех уровнях" ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, "разговор продолжается", но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.

1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

Армия,Видео,Федор Вениславский,Алексей Данилов,Эдуард Басурин,Алексей Резников,Верховная Рада,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители