Британский аналитик и писатель Джек Бакби для портала 19fortyfive (1945) заявил, что уничтоженные Вооруженными силами РФ реактивная система залпового огня HIMARS и склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе являются плохой новостью для Североатлантического альянса.

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«Удары являются положительным событием для российских военных, <…> особенно после недавней «оперативной паузы» и после нескольких разрушительных ударов украинских сил с использованием HIMARS», — говорится в статье.

«Потеря ракет «Гарпун» также является плохой новостью для Украины. Одно из самых успешных и эффективных вооружений в своем классе, ракеты «Гарпун» были использованы украинскими силами в нескольких случаях, что, безусловно, заставило Россию принять это к сведению», — отметил Бакби.

Аналитик отмечает, что ситуация усугубляет то, что, с одной стороны, «Украина становится более опытной в использовании оружия стандарта НАТО», а с другой — допускает такие потери.