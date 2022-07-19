Предназначенный для Украины фрегат США затонул в Тихом океане

Американский военный корабль USS Rodney M. Davis (FFG-60) был потоплен после ракетно-бомбовых ударов в Тихом океане в рамках учений Rim of the Pacific. Об этом сообщает The Warzone.

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По данным издания, корабль был обстрелян примерно в 50 милях (92 км) от побережья Гавайев и погрузился на дно на глубине 4,5 км. В его уничтожении принимали участие американские, канадские, австралийские и малайзйские военно-морские силы.

В частности, фрегат ВМС Канады HMCS Winnipeg (FFH338) выпустили по американскому кораблю две противокорабельные ракеты RGM-84 Harpoon.

Отмечается, что корабль долго оставался на плаву после попаданий, поскольку на его борту не было оружия и горючего. Кроме того, его отсеки запечатали, чтобы повысить плавучесть.

"Бесспорно полезно использовать системы вооружения по-настоящему, планировать удар и ощущать эхо корабля от ракеты, вылетающей из контейнера, или отчетливый выброс бомбы, падающей с пилона истребителя. Это также живое доказательство того, что такое устаревшее оружие, как Harpoon, Exocet и Paveway, по-прежнему может наносить сильные удары, несмотря на свой возраст", - отмечает издание.

Фрегат класса "Oliver Hazard Perry" Rodney M. Davis был сдан в эксплуатацию в 1987 году и стал предпоследним кораблем этого класса. В 2015 году его списали, а в 2018 году собирались передать Украине.