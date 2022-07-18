Раскрыто уязвимое место украинских установок HIMARS

Министерство обороны России впервые заявило об уничтожении реактивной установки залпового огня HIMARS на Украине. Российские военнослужащие поразили цель в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Ф генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает портал «Известия».

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Издание отмечает, что в настоящее время США предоставили Украине в общей сложности 12 установок HIMARS и запас боеприпасов для них.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что HIMARS на Украине не так много, поэтому уничтожение каждой установки — большой успех. По его словам, основная уязвимость HIMARS — небольшая дальность поражения. Пока США предоставили Киеву только ракеты GMLRS, способные поразить цель на расстоянии в 70-80 километров. Для обстрела противника HIMARS необходимо выдвигать близко к линии фронта, где их могут обнаружить российские беспилотники. После этого информация о местоположении HIMARS поступает в штаб, где уполномоченные лица принимают решение о нанесении удара.

«Постепенно, все американские машины будут выведены из строя», — считает Болтенков.