В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
40 минут назад

Брошенный пункт элитной бригады ВСУ в Лисичанске попал на видео

Lenta.ruиещё 5

Элитная 79-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовала жилые дома в Лисичанске в качестве опорных пунктов обороны, на брошенных позициях остались экипировка, провизия и боеприпасы для стрелкового оружия, последствия их отступления из города попали на видео. Об этом сообщил военкор «Известий» Даниил Левин.

«[Вот бывшие] пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные [жители]. Здесь, например, обустроилась [79-я] десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — рассказал журналист.

Также на видео запечатлены результаты артиллерийских обстрелов ВСУ после бегства украинских частей из города.

«Снаряд попал в соседскую квартиру, все вместе спасали ее. Это было 21 июня. С другого края попал снаряд, там обвалилась плита с пятого этажа на четвертый, потом еще горело тоже», — рассказала одна из жительниц Лисичанска.

Ранее Минобороны России сообщило, что стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которая находилась в подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, дезертировала из населенного пункта Верхнекаменское на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Армия,Видео,Даниил Левин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители