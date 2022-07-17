Брошенный пункт элитной бригады ВСУ в Лисичанске попал на видео

«[Вот бывшие] пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные [жители]. Здесь, например, обустроилась [79-я] десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — рассказал журналист.