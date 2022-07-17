Компании американского военно-промышленного комплекса призывают правительства США и других западных стран внести ясность в вопрос о том, сколько еще оружия они намерены поставить Украине. В интервью, опубликованном в воскресенье газетой Financial Times, глава корпорации Northrop Grumman Кейти Уорден заявила, что отрасли необходимо понимать уровень спроса, так как запасы западных вооружений не рассчитаны на затяжной конфликт.

"Самое важное сейчас - получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах [поставлять оружие Киеву] и о том, как интенсивно будут задействоваться имеющиеся резервы", - сказала она.

По словам Уорден, у нее пока нет точной информации о том, что какие-то виды вооружений и боеприпасов уже подходят к концу, однако она подчеркнула, что "никто, определенно, не создавал запасов, рассчитанных на то, чтобы удовлетворять текущий спрос" несколько лет подряд. Она добавила, что отрасль готова заранее инвестировать в расширение производства, однако нуждается "в указании на то, что если все необходимое будет построено, то будет гарантирован и спрос".

Northrop Grumman производит автоматические пушки Bushmaster калибра 30 мм, установленные на некоторых образцах военной техники, которую США передали Украине. FT также обращает внимание, что у украинских границ активно действуют высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk, разработанные корпорацией. Другой поставщик Пентагона - компания Raytheon - ранее уже объявила о том, что ей понадобится время, чтобы восполнить запасы ПЗРК Stinger, которые в больших количествах поставлялись Украине.

Представитель еще одного крупного производителя вооружений на условиях анонимности заявил изданию, что его компания испытывает те же опасения, что и Northrop Grumman, и ожидает, что в перспективе США придется заменить парк украинской военной авиатехники советского производства.

FT указывает, что вся отрасль сейчас сталкивается с нехваткой компонентов из-за нарушения работы глобальных цепочек поставок. Срок поставки некоторых видов продукции, по словам Уорден, увеличился в два-три раза. Особенно тяжело дело обстоит с электронными компонентами и микрочипами.