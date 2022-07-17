Эксперт напомнил про защиту Крыма из-за угроз Украины

«Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели», — отметил Бальбек.