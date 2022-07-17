Эксперт напомнил про защиту Крыма из-за угроз Украины

Российский полуостров Крым занимает эшелон ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на политического эксперта Руслана Бальбека.
Так он прокомментировал угрозы Украины использовать американские ракеты для ударов по полуострову.
«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот», — сказал он.
«Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками», — напомнил Бальбек.
«Если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении», — не исключил эксперт.
«Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели», — отметил Бальбек.
16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что войска страны могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма.