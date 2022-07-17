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34 минуты назад

Эксперт напомнил про защиту Крыма из-за угроз Украины

Елена Прошина

Российский полуостров Крым занимает эшелон ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на политического эксперта Руслана Бальбека.

Эксперт напомнил про защиту Крыма из-за угроз Украины
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал угрозы Украины использовать американские ракеты для ударов по полуострову.

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот», — сказал он.

«Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории. Но к Крыму прилегают только освобожденные территории Украины, которые контролируются нашими войсками», — напомнил Бальбек.

«Если американцы, как и обещали, передадут Киеву оперативно-тактические ракеты с дальностью до 300 км, то киевский режим обязательно опробует их на крымском направлении», — не исключил эксперт.

«Но здесь другое препятствие - в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно. И все же командой Зеленского любой пуск в сторону полуострова будет подан как великая победа. А то, что ракету собьют — это уже другой вопрос, в конце концов можно выставить какое-нибудь архивное видео неважно какого года. Ведь на обмане общественности украинские нацисты, что называется, собаку съели», — отметил Бальбек.

16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что войска страны могут использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма.

Армия,Вадим Скибицкий,Руслан Бальбек,
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