В Крыму ответили на угрозы Киева ударить по полуострову американскими ракетами

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот. Я не сомневаюсь, что желание ударить по Крыму есть. И я уверен, что такие планы разрабатывают. Но, как мы видим, американские пусковые установки эффективны, когда наносят ночью удары с подконтрольной Киеву территории», — заявил он, отметив, что к полуострову прилегают лишь освобожденные территории Украины, которые в настоящее время контролируются российскими солдатами.