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1 час назад

Минобороны Украины не исключило удар по Крыму из американских РСЗО HIMARS

FBM.ruиещё 10

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену»
Фото: Flickr.comFlickr.com

Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что Киев может использовать американские ракеты, чтобы нанести удары по Крыму, передает РИА Новости.

Журналисты задали вопрос Скибицкому, смогут ли войска Украины применить американские РСЗО HIMARS и М270, чтобы поразить цели на территории Крыма.

Ответ украинского политика был утвердительный.

Напомним, что власти Вашингтона уже передали Киеву 8 мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Известно, что в скором времени на Украину прибудут еще четыре такие установки.

1 июня Колин Каль – замглавы Пентагона сообщил, что украинские власти и лично действующий глава Украины Владимир Зеленский пообещали не использовать HIMARS для ударов по территории России.

В Минобороны России ранее сообщалось, что на данный момент уничтожены как минимум две американские установки HIMARS.

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