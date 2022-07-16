Бывший глава израильской спецслужбы спрогнозировал сроки взятия Одессы

Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил (ВС) на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. Об этом заявил бывший глава расформированной израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, на недавней встрече президента России Владимира Путина с представителями российского командования обсуждались перспективы наступательной операции за пределами Донбасса. Специалист заверил, что после этого на южном направлении началось «закономерное в этой ситуации продвижение к Одессе».

«К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе», — спрогнозировал Кедми, отметив, что эти сроки могут сдвинуться на две-три недели.

Он добавил, что продвижение на южном фронте сейчас идет «медленно, но уверенно».

«Такой подход был выработан и соответствующие приказы отданы», — подчеркнул экс-глава «Натив».

Ранее украинцы выступили с призывом снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона. Соответствующая петиция собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины Владимира Зеленского.