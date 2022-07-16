Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российских группировок войск «Юг» и «Центр» на Украине заслушал доклады военачальников о текущей повестке, поставил задачи по наращиванию действий на всех направлениях. Кроме того, он вручил высокие государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с докладами выступили генерал армии Сергей Суровикин, генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники. Они сообщили о ходе выполнения боевых задач, особенностях действий ВСУ.

Сергей Шойгу, выслушав донесения, «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях».

Он отметил, что следует принять все необходимые меры для того, чтобы исключить возможность нанесения массированных ударов со стороны ВСУ по «гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».