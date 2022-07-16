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52 минуты назад

Шойгу поручил нарастить действия ВС РФ по всем направлениям на Украине

Илья Родин

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российских группировок войск «Юг» и «Центр» на Украине заслушал доклады военачальников о текущей повестке, поставил задачи по наращиванию действий на всех направлениях. Кроме того, он вручил высокие государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с докладами выступили генерал армии Сергей Суровикин, генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники. Они сообщили о ходе выполнения боевых задач, особенностях действий ВСУ.

Сергей Шойгу, выслушав донесения, «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях».

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Он отметил, что следует принять все необходимые меры для того, чтобы исключить возможность нанесения массированных ударов со стороны ВСУ по «гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Кроме того, министр, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

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