В США описали уничтожение Нью-Йорка российским «Сарматом»

«Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелил бы значительное количество городских зданий и создал бы риск пожара для остальных. Взрывные волны, охватившие примерно 40 процентов города, будут достаточно мощными, чтобы полностью стереть с лица земли даже бетонные здания. Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, во многих случаях убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей», — говорится в публикации.