Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS

«[Снаряды „Торнадо-С“] обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе», — подчеркнул источник агентства.