Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» превосходит американскую РСЗО HIMARS по многим параметрам. Об этом заявил РИА «Новости» информированный источник.
По словам собеседника агентства, управляемые снаряды «Торнадо-С» превосходят боеприпасы HIMARS по дальности стрельбы, мощности боевой части и точности попадания.
«[Снаряды „Торнадо-С“] обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе», — подчеркнул источник агентства.
Ранее сообщалось, что США пообещали передать Украине новую партию РСЗО HIMARS. Журнал Foreign Policy отметил, что Запад обманул Киев с поставками HIMARS, сократив военную подготовку бойцов. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США передали украинским боевикам данные для обстрелов Донбасс при помощи HIMARS, пишет RT. 12 июля ВСУ ударили по Новой Каховке в Херсонской области из поставленных РСЗО. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Киев обязался перед США не применять HIMARS для обстрелов России.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее западные государства активно оказывают содействие украинской армии.