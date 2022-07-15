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29 минут назад

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Илья Родин

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует использовать западные высокоточные комплексы HIMARS для ударов по объектам в РФ. Об этом пишет «Газета.Ru».

Киев дал связанное с РСЗО HIMARS обещание по России
Фото: Bill Boecker/U.S. ArmyBill Boecker/U.S. Army

Алексей Резников рассказал о своей переписке с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что в своем письме высокопоставленному чиновнику пообещал не применять комплексы HIMARS для нанесения ударов по территории России.

Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео

Министр написал, что предоставленные американцами установки Киев будет применять для сдерживания военнослужащих ВС РФ, а также при попытках возвращения территорий, находящихся под контролем российских военных.

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил ранее, что правительство страны ведет переговоры с Вашингтоном о поставках Киеву дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS. Он отметил, что США пока не поставляли боеприпасы таких модификаций.

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