Киев дал связанное с РСЗО HIMARS обещание по России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует использовать западные высокоточные комплексы HIMARS для ударов по объектам в РФ. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: Bill Boecker/U.S. Army Bill Boecker/U.S. Army

Алексей Резников рассказал о своей переписке с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он подчеркнул, что в своем письме высокопоставленному чиновнику пообещал не применять комплексы HIMARS для нанесения ударов по территории России.

Министр написал, что предоставленные американцами установки Киев будет применять для сдерживания военнослужащих ВС РФ, а также при попытках возвращения территорий, находящихся под контролем российских военных.