Арестович назвал главную проблему украинской армии

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что главной проблемой украинской армии остается нехватка пехоты с бронетехникой. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Не хватает пехоты, которая едет на бронетехнике под прикрытием и обеспечивается мощным артиллерийским огнем», - сказал Арестович.

По его словам, Украина «более-менее поправила ситуацию» с артиллерией. Он рассказал, что Польша передала Киеву новую партию «очень качественных» самоходных гаубиц AHS Krab. Арестович отметил, что точное количество переданных гаубиц не называют, но, скорее всего, речь идет о «десяточке».

«Но главная проблема, в чем до сих пор преобладают россияне, - это пехота на бронированной технике», - подчеркнул он.

Арестович назвал американские системы залпового огня HIMARS очень важными, но не решающими в бою: по его мнению, все решает «сидящая на бронетехнике пехота», это остается потребностью номер один.

Ранее Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска.