Арестович назвал главную проблему украинской армии

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что главной проблемой украинской армии остается нехватка пехоты с бронетехникой. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
«Не хватает пехоты, которая едет на бронетехнике под прикрытием и обеспечивается мощным артиллерийским огнем», - сказал Арестович.
По его словам, Украина «более-менее поправила ситуацию» с артиллерией. Он рассказал, что Польша передала Киеву новую партию «очень качественных» самоходных гаубиц AHS Krab. Арестович отметил, что точное количество переданных гаубиц не называют, но, скорее всего, речь идет о «десяточке».
«Но главная проблема, в чем до сих пор преобладают россияне, - это пехота на бронированной технике», - подчеркнул он.
Арестович назвал американские системы залпового огня HIMARS очень важными, но не решающими в бою: по его мнению, все решает «сидящая на бронетехнике пехота», это остается потребностью номер один.
Ранее Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска.
По его словам, Украина хотела нанести потери противнику, выиграть время для поставок западного оружия, а также «создать условия для наступательных действий» на других территориях. Он считает, что все эти цели были выполнены.