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15 минут назад

Rheinmetall модернизирует БМП в рамках помощи Украине

Елена Прошина

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall модернизирует 30 боевых машин пехоты Marder для их подготовки к продаже в рамках схемы кругового обмена оружия в целях поддержки Украины.

Немецкий оборонный концерн модернизирует БМП Marder для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил представитель компании на заводе в Унтерлюсе. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что 30 БМП Marder концерн уже взял в работу. Их готовят к запланированной продаже. Всего же, по его словам, Rheinmetall может «относительно легко привести в порядок» около 100 единиц техники этого типа.

Концерн еще весной предложил правительству подготовить к продаже БМП Marder, снятые со службы бундесвером, но власти Германии до сих пор не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Уточняется, что речь идет о машинах производства 70-80-х годов. Rheinmetall рассчитывает передать их заинтересованным странам, которые в свою очередь поставят собственные вооружения Украине. Аналогичным образом концерн предлагал подготовить к продаже 88 танков Leopard.

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