В Румынии упал американский военный беспилотник

Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Румынии неподалеку от авиабазы Кампии Турзи,где в том числе находятся военные США. Об этом заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает телеканал Digi 24.

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Он уточнил, что инцидент произошел в ходе учебной тренировки. По его словам, военные США использовали летальный аппарат для учений.

«Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности», — отметил министр, добавляя, что причины крушения в настоящее время выясняются.