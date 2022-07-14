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38 минут назад

В Румынии в ходе тренировки потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper

Газета.Ru

Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Румынии неподалеку от авиабазы Кампии Турзи,где в том числе находятся военные США. Об этом заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает телеканал Digi 24.

В Румынии упал американский военный беспилотник
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он уточнил, что инцидент произошел в ходе учебной тренировки. По его словам, военные США использовали летальный аппарат для учений.

«Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности», — отметил министр, добавляя, что причины крушения в настоящее время выясняются.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины и уничтожили девять беспилотников. Кроме того, в Херсонской области и ЛНР были перехвачены пять баллистических ракет «Точка-У» и сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

Армия,Происшествия,Минобороны России,
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