В Румынии упал американский военный беспилотник

Американский военный беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Румынии неподалеку от авиабазы Кампии Турзи,где в том числе находятся военные США. Об этом заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает телеканал Digi 24.
Он уточнил, что инцидент произошел в ходе учебной тренировки. По его словам, военные США использовали летальный аппарат для учений.
«Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности», — отметил министр, добавляя, что причины крушения в настоящее время выясняются.
Накануне Минобороны России сообщило, что российские истребители сбили в воздухе три самолета воздушных сил Украины и уничтожили девять беспилотников. Кроме того, в Херсонской области и ЛНР были перехвачены пять баллистических ракет «Точка-У» и сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.