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9 минут назад

Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Lenta.ruиещё 4

Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали 15 из 30 стран Североатлантического блока. Об этом сообщила глава шведского МИД Анн Линде в личном Twitter-аккаунте.

Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Фото: ReutersReuters

«На сегодняшний день уже половина членов альянса НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 [государствам] за ратификацию», — написала Линде.

На 15 июля протокол о вступление был ратифицирован национальными парламентами Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Британии, Эстонии, Албании, Польши, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Болгарии, Латвии, Хорватии и Словении.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.

Армия,НАТО,
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