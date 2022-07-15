Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали 15 из 30 стран Североатлантического блока. Об этом сообщила глава шведского МИД Анн Линде в личном Twitter -аккаунте.

«На сегодняшний день уже половина членов альянса НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 [государствам] за ратификацию», — написала Линде.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.