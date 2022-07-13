Украинский боец с «Азовстали» пожаловался на отсутствие помощи от Киева

Пленный украинский боец Александр Кравцов обвинил Киев в необходимости сдать завод «Азовсталь». Его слова приводит РИА Новости.

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Кравцов, также руководивший украинской группировкой «Медведи SS», пожаловался на отсутствие помощи со стороны Украины, пока они находились на территории завода. «Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: "подождите два-три дня, подождите неделю"», — рассказал он про обещания Киева.

Кравцов рассказал, что сначала президент страны Владимир Зеленский указывал на необходимость поставок вооружения со стороны Запада, чтобы деблокировать предприятие. Тем не менее боец подчеркнул, что украинским войскам пришлось сдаться в плен после финансовой и военной помощи западных стран.

Ранее сообщалось, что в суд Донецкой народной республики (ДНР) поступило первое дело группировки «Медведи SS», входящей в состав полка «Азов».