НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей оружия Украине

НАТО и страны Евросоюза хотят ужесточить контроль за передачей вооружений Украине. Как сообщает газета Financial Times, члены блока обеспокоены тем, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок.
По информации издания, ряд стран Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.
Как рассказал чиновник одного из западных государств, сейчас все оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и после разделяется по грузовикам, фургонам и частным автомобилям для ее пересечения. После этого на Западе не знают о местонахождении техники и оружия, а также не могут проверить, находится ли оно в Украине вообще.
Напомним, что ранее экс-аналитик Минобороны США Карен Квятовски заявила, что перепродажа Киевом оружия была предсказуема, поскольку в Вооруженных силах Украины не смогли внедрить его в общую стратегию боевых действий. Случаи поступления переданного Киеву оружия фиксировались еще в 2015-2016 годах.