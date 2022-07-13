НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей оружия Украине

Как рассказал чиновник одного из западных государств, сейчас все оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и после разделяется по грузовикам, фургонам и частным автомобилям для ее пересечения. После этого на Западе не знают о местонахождении техники и оружия, а также не могут проверить, находится ли оно в Украине вообще.