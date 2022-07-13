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51 минуту назад

НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей оружия Украине

Никита Бородкин

НАТО и страны Евросоюза хотят ужесточить контроль за передачей вооружений Украине. Как сообщает газета Financial Times, члены блока обеспокоены тем, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок.

НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей оружия Украине
Фото: unsplash.comunsplash.com

По информации издания, ряд стран Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

Как рассказал чиновник одного из западных государств, сейчас все оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и после разделяется по грузовикам, фургонам и частным автомобилям для ее пересечения. После этого на Западе не знают о местонахождении техники и оружия, а также не могут проверить, находится ли оно в Украине вообще.

Напомним, что ранее экс-аналитик Минобороны США Карен Квятовски заявила, что перепродажа Киевом оружия была предсказуема, поскольку в Вооруженных силах Украины не смогли внедрить его в общую стратегию боевых действий. Случаи поступления переданного Киеву оружия фиксировались еще в 2015-2016 годах.

Армия,НАТО,ЕС,
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