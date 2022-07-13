«Противодействие авианосным группам противника у нас изначально возлагалось на ракеты подводных лодок. Дальность поражения ракет имела существенное значение, когда нужно было подойти на «прицельную дистанцию», которая составляла до тысячи километров. Из береговой зоны корабли потенциального противника могут обстреливаться с меньшей дистанции, даже при потенциале комплексов «Бал» и «Бастион». Они хороши в акваториях Черного и Балтийского морей, но на Тихом океане или на Севере требуются более дальнобойные системы, не дающие возможности приближения кораблей для нанесения ударов крылатыми ракетами. Отсюда и потребность в «Змеевике», – рассказал Дандыкин.