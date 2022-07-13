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14 минут назад

Эксперт рассказал о профессиональных наемниках на Украине

Мария Иванова

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что Украина использует иностранных наемников в качестве идеологического оружия, чтобы создать впечатление поддержки по всему миру. Также эксперт отметил, что среди наемников много профессиональных военных.

Названа цель присутствия профессиональных наемников на Украине
Фото: ReutersReuters

«С их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними. Это очень важный идеологический аспект. Наемники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины», - заявил Шурыгин.

Он отметил, что о наемниках снимают телесюжеты, их посещают журналисты из разных стран, и это позволяет «держать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом».

Эксперт отметил, что многие наемники - профессиональные военные, которые очень ценны для армии. Некоторые из них владеют дефицитными военными профессиями.

Шурыгин предположил, что иногда под добровольцев могут маскировать профессионалов, умеющих обращаться с высокотехнологичным оружием.

«Основная задача — раскрыть планы России». Разведка Украины готовится к контрнаступлению

В Минобороны РФ ранее заявили, что за последние три недели на Украине было убито почти 400 иностранных наемников, еще 240 наемников бежали из страны. Среди убитых наемников больше всего поляков (166), грузин (50), британцев (23), румын (21) и канадцев (15).

По оценке российских военных, общее количество наемников на Украине упало с 3221 до 2741 человека.

Армия,Владислав Шурыгин,Минобороны России,
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