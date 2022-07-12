«Самая мощная в мире»: Россия проведет новые испытания «Сарматов»

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытанием и серийному производству, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.

Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству, — написал Рогозин.

В конце июня глава Роскосмоса уже объявлял о старте серийного производства «Сарматов», отметив при этом, что в настоящее время идет подготовка ко второму летно-конструкторскому испытанию комплекса. По его словам, к ракете будут повышены требования в ряде показателей. Он уточнил, что первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае.

Первый пуск «Сармата» в рамках программы его госиспытаний состоялся на космодроме Плесецк 20 апреля 2022 года из пусковой установки. В Минобороны заявили, что расчетные характеристики подтверждены, учебные боевые блоки поразили цели в заданном районе полигона Кура на Камчатке.

Как пояснили в российском военном ведомстве, «Сармат», имея самый мощный двигатель в мире, может поражать цели на больших дальностях, в этом ему помогает возможность использовать различные траектории полёта, преодолевая любые существующие и перспективные системы ПРО.

Технические характеристики ракет, которые стоят на вооружении США, значительно уступают подтвержденным характеристикам межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что страны НАТО, которые обладают ядерным оружием, известны. Самой крупной страной являются США.

"Если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И уж тем более отстают значительно от заявленных и подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в субботу.

Глава Роскосмоса считает, что Россия должна обладать этим "великим уравнителем", который может быть применен в случае угрозы суверенитету или жизни страны.

Госкорпорация, пояснил Рогозин, следит за публикациями в экспертной западной прессе, чтобы понять мнение специалистов. "Они высоко оценивают это достижение российского оборонно-промышленного комплекса и Роскосмоса, как и достижения по гиперзвуковому оружию", - добавил он.

"Сармат"

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит в Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля, он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты. В конце июня Рогозин заявил, что Роскосмос приступил к изготовлению серийных ракет "Сармат".

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале новое видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что испытания прошли на космодроме Плесецк в Архангельской области.

В Пентагоне ранее заявили, что США были заранее предупреждены российскими властями об испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и не воспринимают пуск как угрозу.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что на космодроме Плесецк из шахтной пусковой установки был проведен первый в рамках госиспытаний успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат».

Ракету "Сармат" поставят на боевое дежурство в конце нынешнего года, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Ее компоненты и детали полностью сделаны на базе российских материалов.

- Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", - рассказал Путин, добавив, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.

Напомним, 20 апреля Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за учебным пуском "Сармата" на испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области. Ракетный комплекс прошел тогда успешные испытания.

А впервые об этом уникальном оружии президент сказал в Послании Федеральному собранию 2018 года.

"Сармат" - это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", - предупредил тогда Путин.

Телеоператор снял воронку от учебной боеголовки МБР "Сармат" на камчатском полигоне Кура. Прилетевшая из Архангельской области болванка без заряда оставила в полигоне яму, сравнимую со следом взрыва авиабомбы крупного калибра

В Сети появилось видео с камчатского полигона Кура, куда прилетели учебные боевые блоки после первого пуска тяжелой баллистической ракеты "Сармат". Снять редкие кадры удалось оператору "Звезды".

Прилетевший из Архангельской области (5500 км от Камчатки) боевой блок не нес термоядерного заряда - это была болванка с оснащением боеголовки, призванная подтвердить заявленные для испытаний характеристики дальности и точности ракеты. Подтвердила так, что из космоса разглядеть можно: диаметр воронки 20 метров, глубина - 8.

- Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается только посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее, - заметил в этой связи глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что считает самым безопасным местом на планете завод «Красмаш», где производятся российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат».

«Знаете, где на нашей планете самое безопасное место? Вот здесь, где я стою — с генконструктором «Сармата», гендиректором «завода Судного дня» и моим заместителем (...) Почему? Да потому что мы стоим под покровами грозного «Сармата», с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на Красмаше для продолжения его летно-конструкторских испытаний», — написал Рогозин.

«Красноярский машиностроительный завод» является крупнейшим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в госкорпорацию «Роскосмос», является дочерним предприятием АО «ГРЦ Макеева».

Шахты новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» надежно защищены от ядерного удара. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева Владимир Дегтярь.

По его словам, шахта «Сармата» — «сложное инженерное сооружение, не только обеспечивающее пуск ракеты, но и гарантирующее ее сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным». Как стало известно агентству, ракета «при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что».

По оценке Дегтяря, «Сармат» является «венцом ракетной техники» и полностью изготавливается из российских компонентов.

«В ее разработке и производстве задействована кооперация исключительно российских предприятий промышленности с использованием новейших отечественных технологий и материалов. Введенные санкции никак не влияют на ход работ», — сказал генеральный конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева.

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» уникальна по нескольким причинам, объясняет на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Автор уверяет, что «таких ракет нет на вооружении ни в одной армии мира».

«Новый претендент на место № 1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны», — пишет обозреватель.

Корнев напоминает, что «Сармат» будет нести боевое оснащение в нескольких вариантах, в частности, с термоядерными боезарядами и гиперзвуковыми управляемыми блоками. По его оценке, одна такая МБР может переносить три-пять блоков, напоминающих гиперзвуковой «Авангард».

В апреле эксперт заметил, что в области военного ракетостроения Северная Корея уступает лишь США, России и Китаю.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые в ближайшем будущем поставят на боевое дежурство. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на данный момент ничего подобного в арсеналах других стран нет.

По словам Леонкова, С-500 «Прометей» уникален тем, что по своим характеристикам занимает промежуточное положение между комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, как бы связывая их в единое целое.

«Есть высоты и скорости, которые, например, системы противовоздушной обороны не достают, а противоракетная оборона такими вещами, как говорится, не занимается. Поэтому появление такой системы было оправдано», — подчеркнул военный эксперт.

Специалист сообщил, что с того момента, как С-500 поступит на вооружение российской армии, у России сформируется единая воздушно-космическая эшелонированная система обороны.

«Мы закроем все высоты в воздушном и космическом пространстве, мы будем готовы отразить любую массированную атаку средств воздушного и космического нападения», — резюмировал Леонков.

Относительно ракеты РС-28 «Сармат» эксперт заявил: она придет на смену Р-36М «Воевода». Главная особенность этой межконтинентальной баллистической ракеты стратегического назначения заключается в том, что она способна доставить в места нахождения целей от 10 до 15 гиперзвуковых боеголовок, которые используют российскую технологию управляемого гиперзвука, сообщил специалист.

«Если мы говорим про 15-головочный вариант — это боеголовки мощностью по 450 килотонн, а если 10-головочный, то у них мощность 750 килотонн. При этом дальность поражения очень большая, что позволяет запускать ракету в любое направление, через север, юг, запад, восток — неважно, она все равно долетит до своей цели. И долетит в кратчайшие сроки», — поделился Леонков.

По его словам, ракету создавали с учетом того, что у вероятного противника в зоне пуска могут оказаться мобильные системы противоракетной обороны. Поэтому стартовый этап этой ракеты, то есть периода, за который она выходит на опорную орбиту, очень короткий.

«Системы противоракетной обороны вероятного противника вряд ли смогут ее остановить на этом этапе», — отметил эксперт.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» станет основным видом вооружения российского военно-морского флота, сказал Леонков. Она будет устанавливаться на все военные корабли — современные и те, которые проходят модернизацию, а также на подводные лодки.

«Для этого у нас была разработана универсальная пусковая установка. Ее сейчас устанавливают на все корабли новых проектов и на подводные лодки. Она может работать с ракетами семейства "Калибр", с ракетами "Оникс" и вот с этой гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своим характеристикам, конечно же, превышает все то, что у нас есть в арсенале противокорабельного вооружения. Дальность ее поражения до 1000 километров, при этом она развивает скорость порядка десяти чисел Маха. Такую ракету остановить не может никто», — сообщил эксперт.

Он убежден, что благодаря ракетному комплексу «Циркон», а также гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал» зона воспрещения доступа и маневра отодвинется от российских границ на расстояние порядка двух тысяч километров. В заключение Леонков подчеркнул, что «за рубежом ничего подобного нет».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле анонсировал поставку на боевое дежурство нового уникального оружия. Он уточнил, что среди новых систем вооружения — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей».

Россия, несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет, смогла достичь необходимых результатов по созданию передового вооружения. Это получилось благодаря концентрации ресурсов на основных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".