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17 минут назад

В России начали разработку «убийцы авианосцев»

Елена Прошина

В России для выполнения задач Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая баллистическая ракета «Змеевик». Она будет способна поражать крупные надводные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оборонно-промышленному комплексу и военному ведомству.

В России начали разработку «убийцы авианосцев»
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Источник пояснил, что баллистическая ракета «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением находится в разработке достаточно давно. Уточняется, что ее основным предназначением будет поражение крупных надводных целей, прежде всего — авианосцев.

Другой источник пояснил, что ракета «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Еще один собеседник агентства рассказал, что «Змеевик» по своим характеристикам напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26. Их дальность полета составляет до 4 тыс. км.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что самое безопасное место на планете — это завод «Красмаш», в котором производят российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат».

Генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева Владимир Дегтярь в свою очередь рассказал, что шахтные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» смогут гарантировать их сохранность при попадании ядерным оружием.

Армия,Владимир Дегтярь,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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