Хакеры раскрыли потери ВСУ в спецоперации

Потери Вооруженных сил Украины составляют как минимум 50-70 тысяч убитыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики <…> Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — заявил хакер.
Кроме того, RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — сказал участник хакерской группы.
Он отметил, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
«Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа "Берегини" очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины», — отметил собеседник агентства.