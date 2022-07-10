Стало известно об использовании СБУ соцсетей для ракетных ударов

«В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник "День семьи любви и верности"», — рассказал он.