В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
47 минут назад

Стало известно об использовании СБУ соцсетей для ракетных ударов

Lenta.ruиещё 2

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в социальных сетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области, стало известно РИА Новости.

Задержанный администратор соцсетей города Сергей Федоренко рассказал, что на него вышли сотрудники СБУ с просьбой о помощи в определении координат «тех или иных событий».

«В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС… 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник "День семьи любви и верности"», — рассказал он.

При этом Федоренко заверил, что координаты не передавал, а сразу обратился в полицию. Тем не менее в день праздника был прилет ракеты, в результате инцидента были погибшие среди мирного населения.

Британская разведка назвала ближайшую цель российской армии на Украине

8 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар украинской армии по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Власти заявили, что последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофичными для жителей Херсонской области.

Армия,Видео,Сергей Федоренко,СБУ,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители