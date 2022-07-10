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1 час назад

Украина провела обстрел шести районов Донецка

Свободная прессаиещё 3

Украинские войска забросали снарядами шесть районов Донецка. Огонь открыли рано утром 10 июля.

Украина провела обстрел шести районов Донецка
Фото: 

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.20 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм», - сказано в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Чуть позже укронацисты еще раз обстреляли Калининский район Донецка, а также выпустили снаряды по Буденновскому району. Было запущено 8 снарядов калибром 155 мм.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что на территории ДНР в течение последних суток в результате обстрелов ВСУ погибло два человека, еще 11 были ранены.

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