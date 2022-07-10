Украина провела обстрел шести районов Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.20 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм», - сказано в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Чуть позже укронацисты еще раз обстреляли Калининский район Донецка, а также выпустили снаряды по Буденновскому району. Было запущено 8 снарядов калибром 155 мм.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что на территории ДНР в течение последних суток в результате обстрелов ВСУ погибло два человека, еще 11 были ранены.