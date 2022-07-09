Германия нашла поставщика боеприпасов для Украины

Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Как пишет журнал, ранее поставка боеприпасов была проблематична, однако теперь ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца нашло производителя в Норвегии. Изначально правительство Германии намеревалось получить боеприпасы из Южной Америки, однако поставки оттуда не были одобрены страной-производителем — Швейцарией.

По информации издания, если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard будут доставлены на Украину уже в этом месяце.