Турция попросила Украину вернуть два самолета

Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар в пятницу провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса, а также возможности для оказания Киеву гуманитарной помощи, сообщает ТАСС.

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Кроме того, в ходе беседы Акар поднял вопрос безопасного возвращения двух самолетов турецких ВВС А-400М. Эти военно-транспортные машины с февраля 2022 года находятся в аэропорту Борисполь, расположенном под Киевом.

Самолеты вылетели из Турции вечером 24 февраля, рассказал Акар в интервью турецкому телеканалу Haberturk в марте. На момент отправления бортов подходил к концу первый день специальной военной операции России на Украине.

По заявлению министра обороны Турции, машины перевозили гуманитарную помощь для Киева, а на обратном пути должны были эвакуировать турецких граждан. Однако вскоре воздушное пространство над Украиной закрыли и самолеты остались в аэропорту.