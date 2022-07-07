Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине

Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Об этом заявил журналистам глава войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов в ходе брифинга, на котором он раскрыл новые данные о работе биолабораторий в стране.

По словам Кириллова, деятельность США во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).