Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Об этом заявил журналистам глава войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов в ходе брифинга, на котором он раскрыл новые данные о работе биолабораторий в стране.
По словам Кириллова, деятельность США во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также глава войск РХБЗ отметил, что одной из тем, особенно интересовавших американских специалистов, расквартированных на Украины, были вирус Эбола, африканская чума свиней и Конго-крымская лихорадка.