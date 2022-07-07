Военкор рассказал об уничтожении колонны грузинских наемников под Северском

Под Северском в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена колонна грузинских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

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По словам журналиста, местные жители рассказали о формировании колонны с наемниками в районе одного из сел. Отступая, они выдвинулись по дороге в направлении Северска.

«Разведка сработала точно, и по скоплению машин был нанесен точечный удар. В результате полтора десятка машин остались на месте. К слову, дома вокруг не пострадали», — написал Коц, добавив, что позднее в автомобилях было обнаружено «выгоревшее» западное оружие, среди которого, в частности, был пулемет Браунинга.