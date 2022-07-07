Самолет Воздушно-космических сил РФ нанес удар по острову Змеиный, на котором украинские военнослужащие попытались установить флаг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена.

По словам Конашенкова, утром 7 июля военные ВСУ высадились на острове и сделали фото с флагом.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — добавил представитель военного ведомства.

Напомним, что 30 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России покинули остров Змеиный в качестве «шага доброй воли». По его словам, так Россия решила продемонстрировать остальным странам, что не собирается препятствовать вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.