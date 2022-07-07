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54 минуты назад

Минобороны заявило об отказе боевиков «Кракена» выполнить приказ Киева

Lenta.ru

Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградительных отрядов. Об этом в четверг, 7 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило об отказе боевиков «Кракена» выполнить приказ Киева
Фото: flickr.comflickr.com

Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование и боевики отказались выполнить данный приказ, заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны также отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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