Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградительных отрядов. Об этом в четверг, 7 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование и боевики отказались выполнить данный приказ, заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны также отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях.