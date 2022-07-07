Британская танковая рота Challenger прибудет в Польшу

Британская танковая рота Challenger отправлена в Польшу, на место она прибудет уже на этой неделе, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО. Число военнослужащих увеличилось до 700 человек.
«Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны», - сообщил Блащак.
Он отметил, что усиление британского контингента в Польше – это еще одно доказательство поддержки восточного фланга со стороны Лондона.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. По его словам, альянс намерен укрепить передовые оборонные рубежи и усилить боевые группы на восточных рубежах до необходимого уровня.