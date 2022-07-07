В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Ситуация вокруг Украины может привести к ядерной войне в Европе, заявил Global Times военный эксперт из Китая Сун Чжунпин.
По его словам, страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли.
«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — сообщил специалист.
Чжунпин отметил, что попытки Соединенных Штатов доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии региона. При этом в ЕС осознают, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, при этом не стремясь оказать значительную помощь Киеву.
Ранее командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости. Он отметил, что членам Североатлантического альянса для этого нужны не только средства, но и политическая воля.