В Китае заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Ситуация вокруг Украины может привести к ядерной войне в Европе, заявил Global Times военный эксперт из Китая Сун Чжунпин.

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По его словам, страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли.

«Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — сообщил специалист.

Чжунпин отметил, что попытки Соединенных Штатов доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии региона. При этом в ЕС осознают, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, при этом не стремясь оказать значительную помощь Киеву.