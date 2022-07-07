Кадыров сообщил о возвращении домой чеченских бойцов после освобождения ЛНР

«В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».