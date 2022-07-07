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1 час назад

Отряд Кадырова после освобождения ЛНР вернулся домой

Ura.Ruиещё 1

Командиры и бойцы спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о возвращении домой чеченских бойцов после освобождения ЛНР
Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ruофициальный сайт Президента России kremlin.ru

«В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни добавил, что отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».

2 июля боевики ВСУ покинули Лисичанск. На здании администрации было установлено Красное знамя с серпом и молотом. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что ЛНР полностью освобождена от украинских националистов. Таким образом, республика была восстановлена в своих исторических границах. Глава государства поручил дать отдых войскам, участвующим в освобождении территорий.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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