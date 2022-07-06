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1 час назад

МО РФ: ВСУ установили ПЗРК на крыше здания Одесской организации Общества Красного Креста

ТАСС

ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины, а на прилегающей территории разместили бронетехнику. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: ВСУ оборудовали позиции на крыше здания Одесского Красного Креста
Фото: ReutersReuters

"На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

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Генерал призвал ООН, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

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