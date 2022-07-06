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12 минут назад

Стало известно о подготовке России к военным учениям в Латинской Америке

Lenta.ru

Россия, Иран и КНР готовятся к совместным военным учениям в Латинской Америке, в центре внимания которых будет Венесуэла. Об этом стало известно из доклада американского аналитического Центра безопасного свободного общества (SFS).

Стало известно о подготовке России к военным учениям в Латинской Америке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен провести военные игры «Снайперский рубеж» в середине августа. Наряду с десятью другими участниками Москва, Пекин и Тегеран переместят свои вооруженные силы в Западное полушарие и «разместят передовые военные силы в Латинской Америке и Карибском бассейне».

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По мнению экспертов аналитического центра, политические оппоненты США объединяются и «готовятся сделать громкое заявление о готовности региона принять многополярные силы».

«Военные учения на сегодняшний день являются одним из самых явных признаков того, что латиноамериканская коалиция антиамериканских режимов работает над улучшением отношений с Россией», — сказано в публикации.

В январе 2022 года Россия, Иран и Китай провели в Индийском океане совместные военно-морские учения под названием «Морской пояс безопасности 2022». Они стали третьими совместными морскими учениями трех стран. Тренировки прошли под лозунгом «Вместе за мир и безопасность».

Армия,Николас Мадуро,
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