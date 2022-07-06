На брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Зеленский указал, что считает приоритетной безопасность украинского неба. Тем не менее, по его словам, «уже никто не ожидает ту или иную авиацию», но Киев все же рассчитывает и «имеет подтверждение, пока что теоретически», что на Украину прибудут «мощные системы» ПВО.