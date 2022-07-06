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1 час назад

Зеленский заявил, что уже не ждет от Запада помощи в виде авиации

Газета.Ruиещё 9

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже не ждет от западных партнеров предоставления авиации, однако еще рассчитывает получить системы противовоздушной обороны, цитирует ТАСС.

На брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Зеленский указал, что считает приоритетной безопасность украинского неба. Тем не менее, по его словам, «уже никто не ожидает ту или иную авиацию», но Киев все же рассчитывает и «имеет подтверждение, пока что теоретически», что на Украину прибудут «мощные системы» ПВО.

Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против России масштабные санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь.

В начале июня Зеленский пообещал, что на Украине создадут современную систему противовоздушной обороны крепче, чем «железный купол».

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