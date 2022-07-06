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18 минут назад

Под Лисичанском ликвидировали нескольких белорусских наемников

Lenta.ru

Под Лисичанском были ликвидированы несколько белорусских наемников, включая командира отряда «Волат» Ивана Марчука. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

Под Лисичанском ликвидировали нескольких белорусских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам офицера, данные о гибели белорусских «солдатов удачи» были получены от бойцов «Волата», которые сдались в плен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что на Украине под артиллерийский обстрел попали воевавшие на стороне Киева бойцы добровольческого полка имени Кастуся Калиновского. Глава республики уточнил, что в результате погибли 20 человек.

Армия,Андрей Марочко,Александр Лукашенко,
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