Под Лисичанском ликвидировали нескольких белорусских наемников

Под Лисичанском были ликвидированы несколько белорусских наемников, включая командира отряда «Волат» Ивана Марчука. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

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По словам офицера, данные о гибели белорусских «солдатов удачи» были получены от бойцов «Волата», которые сдались в плен.