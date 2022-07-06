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1 час назад

Исландия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

ТАСС

Исландия одной из первых стран НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе и доставила ратификационные грамоты в Госдепартамент США в Вашингтоне. Об этом в среду сообщает финская телекомпания Yle.

Исландия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

"Исландский парламент в июне заранее дал согласие на расширение альянса. После подписания документа президентом Исландии Гудни Йоханнессоном он был направлен самолетом в Госдепартамент США", - заявило "Юле" со ссылкой на комментарий посольства Исландии в США.

Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми странами - членами НАТО.

Армия,В мире,Пекка Хаависто,НАТО,Госдеп США,
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