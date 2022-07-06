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27 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении на Украине двух пусковых установок HIMARS США

Lenta.ru

Российскими войсками на Украине уничтожены две пусковые установки ракетных систем залпового огня HIMARS производства США. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Стало известно об уничтожении на Украине двух пусковых установок HIMARS США
Фото:  DVIDSHUB / Wikimedia DVIDSHUB / Wikimedia

По словам представителя военного ведомства, пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

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Конашенков уточнил, что удар по HIMARS был нанесен высокоточными ударами с воздуха.

Согласно обновленным данным Минобороны от 6 июля, с начала проведения спецоперации, Россия уничтожила 720 боевых машин реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины.

28 июня стало известно о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

Доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиев предупреждал, что Украина может предпринимать попытки нанесения ударов из HIMARS вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,
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