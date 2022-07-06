Британская разведка раскрыла следующую цель ВС РФ в Донбассе

Разведка Великобритании опубликовала ежедневную сводку о ходе спецоперации на территории Украины и дала прогноз, где будет следующее ключевое противостояние ВСУ и ВС РФ, сообщает "Свободная Пресса".
В сообщении от британской разведки говорится, что РФ перенаправила более мощные силы в сторону Изюма. Несмотря на сопротивление украинских войск, ВС России смогли далеко продвинуться в этом направлении.
На данный момент, российские войска Восточной и Западной группировок находятся в 16 километрах к северу от Славянска.
"Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной группировок войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", — говорится в сообщении.