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1 час назад

Британская разведка назвала Славянск следующей целью ВС РФ

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Разведка Великобритании опубликовала ежедневную сводку о ходе спецоперации на территории Украины и дала прогноз, где будет следующее ключевое противостояние ВСУ и ВС РФ, сообщает "Свободная Пресса".

Британская разведка раскрыла следующую цель ВС РФ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении от британской разведки говорится, что РФ перенаправила более мощные силы в сторону Изюма. Несмотря на сопротивление украинских войск, ВС России смогли далеко продвинуться в этом направлении.

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На данный момент, российские войска Восточной и Западной группировок находятся в 16 километрах к северу от Славянска.

"Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной группировок войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", — говорится в сообщении.

Армия,Верховный суд,
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