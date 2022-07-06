Британская разведка раскрыла следующую цель ВС РФ в Донбассе

Разведка Великобритании опубликовала ежедневную сводку о ходе спецоперации на территории Украины и дала прогноз, где будет следующее ключевое противостояние ВСУ и ВС РФ, сообщает "Свободная Пресса".

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В сообщении от британской разведки говорится, что РФ перенаправила более мощные силы в сторону Изюма. Несмотря на сопротивление украинских войск, ВС России смогли далеко продвинуться в этом направлении.

На данный момент, российские войска Восточной и Западной группировок находятся в 16 километрах к северу от Славянска.