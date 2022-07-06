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1 час назад

Под Лисичанском убили командира белорусского полка нацистов

Ura.Ru

Российские войска ликвидировали командира батальона «Волат», входящий в белорусский националистический полк Калиновского, Ивана Марчука с позывным «Брест». Об этом сообщает telegram-канал «Сигнал».

Под Лисичанском убили комбата белорусских наемников
Фото:  Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

«Под Лисичанском уничтожен командир батальона „Волат“ — Иван „Брест“ Марчук. „Волат“ входил в полк имени Калиновского. Это белорусские наемники», — сообщает канал.

Telegram-канал «Милитарист» отмечает, что полк Калиновского потерпел серьезное поражение под Лисичанском.

«Кроме убитого Марчука пропали без вести еще несколько человек, а минимум один националист — Ян Дюрбейко, попал в плен», — пишет канал.

Полк Калиновского был сформирован в феврале 2022 года из белорусских добровольцев. В него вошли члены тактической группы «Беларусь», принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году в составе «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Американские наемники попали в плен на Украине

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 боевиков из полка Калиновского на Украине. Он подчеркнул, что они попали под обстрел российской артиллерии. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.

Армия,В мире,Александр Лукашенко,Минобороны России,Правый сектор,
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