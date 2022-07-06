Под Лисичанском убили комбата белорусских наемников

«Кроме убитого Марчука пропали без вести еще несколько человек, а минимум один националист — Ян Дюрбейко, попал в плен», — пишет канал.

Полк Калиновского был сформирован в феврале 2022 года из белорусских добровольцев. В него вошли члены тактической группы «Беларусь», принимавших участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году в составе « Правого сектора » (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 боевиков из полка Калиновского на Украине. Он подчеркнул, что они попали под обстрел российской артиллерии. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.