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1 час назад

Над Стахановым в ЛНР работает ПВО

Елена Прошина

В Луганской народной республике над Стахановым работают системы ПВО. В населенном пункте гремят несколько мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Над Стахановым в ЛНР работает ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент агентства сообщил, что противоракеты сработали в 23.55 мск, затем последовала серия мощных взрывов.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировало, что украинские военные силы вечером в понедельник обстреляли населенный пункт Стаханов в ЛНР снарядами из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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