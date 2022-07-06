Над Стахановым в ЛНР работает ПВО

В Луганской народной республике над Стахановым работают системы ПВО. В населенном пункте гремят несколько мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства сообщил, что противоракеты сработали в 23.55 мск, затем последовала серия мощных взрывов.