Над Стахановым в ЛНР работает ПВО

В Луганской народной республике над Стахановым работают системы ПВО. В населенном пункте гремят несколько мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства сообщил, что противоракеты сработали в 23.55 мск, затем последовала серия мощных взрывов.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проинформировало, что украинские военные силы вечером в понедельник обстреляли населенный пункт Стаханов в ЛНР снарядами из тактического ракетного комплекса «Точка-У».