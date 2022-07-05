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58 минут назад

На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции

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На Украине были зафиксированы факты неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) республики Вадим Мельник, передает РИА Новости.

На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции
Фото: ТАССТАСС

Глава бюро заявил, что его ведомство открыло уже около десяти уголовных дел по фактам соответствующих преступлений. При этом он подчеркнул, что аналогичные правонарушения были обнаружены и другими украинскими силовыми структурами.

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Ранее о подпольной продаже поставленного Украине оружия сообщал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, отправляемые западными странами в республику стрелковое оружие, а также противотанковые и зенитные переносные ракетные комплексы (ПТРК и ПЗРК) уже продаются на черном рынке, а вскоре окажутся и на Ближнем Востоке.

Армия,В мире,Константин Гаврилов,Вадим Мельник,
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