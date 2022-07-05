На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции

На Украине были зафиксированы факты неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) республики Вадим Мельник, передает РИА Новости.

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Глава бюро заявил, что его ведомство открыло уже около десяти уголовных дел по фактам соответствующих преступлений. При этом он подчеркнул, что аналогичные правонарушения были обнаружены и другими украинскими силовыми структурами.