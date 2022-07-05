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24 минуты назад

Трое вооруженных мужчин совершили нападение на воинскую часть поблизости от границы с Украиной

Газета.Ru

Трое вооруженных мужчин рано утром во вторник, 5 июля, совершили нападение на воинскую часть поблизости от границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Mash.

Совершено вооруженное нападение на российскую воинскую часть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашей информации, всё случилось примерно в 4:15 утра. Двое были одеты в темно-красную одежду, один — в черную. Все в масках и вооружены. Скрылись в неизвестном направлении. Один из них ранен ответным огнем», — указано в сообщении.

Канал опубликовал ориентировку МВД на нападавших, в ней указано, что нападению подверглась в/ч №12721, расположенная в Клинцы Брянской области — этот город находится поблизости от границы с Украиной. В в/ч №12721 располагается заново сформированный в 2016 году 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознамённый, ордена Суворова полк. По данным Mash, он укомплектован военнослужащими контрактной службы.

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