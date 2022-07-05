Шойгу рассказал о будущем освобожденных в ходе СВО территорий

Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания.

"Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных [в ходе СВО] городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено", - сказал он.

Шойгу подчеркнул, что сегодня главными приоритетами для Вооруженных сил (ВС) России является сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданскому населению. "Специальная военная операция (СВО) продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - указал министр обороны.

Он также напомнил, что ВС РФ совместно с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик продолжают специальную военную операцию. Полностью освобождена Луганская Народная Республика. Только за последние две недели взято под контроль 670 кв км ее территории.