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1 час назад

Российский истребитель сбил самолет Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области

ТАСС

Российский истребитель в результате воздушного боя в Херсонской области сбил украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник.

"В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)", - сказал он.

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Штурмовик Су-25 находится на вооружении порядка 25 стран по всему миру и был задействован во всех крупных вооруженных конфликтах за последние 50 лет. В числе последних военная операция ВС РФ в Сирии и миротворческая операция в Нагорном Карабахе.

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