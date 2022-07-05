Российский истребитель в результате воздушного боя в Херсонской области сбил украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник.

"В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ)", - сказал он.

Штурмовик Су-25 находится на вооружении порядка 25 стран по всему миру и был задействован во всех крупных вооруженных конфликтах за последние 50 лет. В числе последних военная операция ВС РФ в Сирии и миротворческая операция в Нагорном Карабахе.