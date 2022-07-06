Как Литва готовится к размещению бригады сил НАТО на своей территории

Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории страны сводной бригады сил НАТО к 2027 году. Об этом заявил советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис. По его словам, Литва уже сейчас способна принять дополнительные силы НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности. Эксперты отмечают, что США и НАТО готовы развернуть в Прибалтике значительное количество войск и организовать командную структуру для военного сдерживания России. РФ будет принимать зеркальные ответные военно-политические меры, подчёркивают аналитики.

Фото: EPA EPA

Литва будет полностью готова к постоянной дислокации сводной бригады сил НАТО на своей территории к 2027 году. Об этом заявил в эфире радиостанции Žinių radijas советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис.

Видео дня

«Мы уже сейчас готовы к приёму дополнительных сил НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности, однако для постоянного размещения бригады альянса необходимо полномасштабное развитие инфраструктуры», — приводит его слова ТАСС.

Будрис уточнил, что планы по развитию инфраструктуры обсуждались на заседании Государственного совета обороны.

«Намеченный срок готовности инфраструктуры — 2027 год», — сказал Будрис.

Курс Вильнюса

Власти Литвы в последнее время усиленно форсируют вопрос увеличения присутствия войск НАТО и США на своей территории. Так, в феврале литовский президент Гитанас Науседа заявил, что военное присутствие США в регионе является самым надёжным фактором сдерживания России, а Вильнюс рассчитывает на постоянное пребывание американских сил на территории страны.

Тогда же литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином она также просила его увеличить американский военный контингент в Литве.

Напомним, что с 2019 года США на ротационной основе размещают на литовской территории бронетанковый батальон. В его состав входят около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и ещё 70 транспортных средств.

Призывы руководства Литвы усилить военное присутствие США и НАТО на своей территории продолжились и после начала спецоперации РФ на Украине.

Так, в конце июня президент республики Гитанас Науседа в беседе с изданием Politico заявил, что НАТО требуется усилить своё присутствие в Прибалтике из-за угрозы, которую якобы представляет для региона Россия.

По словам Науседы, сложившаяся ситуация «не оставляет нам времени на реакцию», поскольку российские войска «с лёгкостью могут быть развёрнуты вблизи нашей границы» и «времени на подкрепление не будет».

«Важнее всего», утверждает президент Литвы, «получить очень чёткие гарантии» от союзников насчёт «более заметного передового присутствия здесь, в Балтии».

«С одной стороны, нам нужно делать свою домашнюю работу. С другой — нашим союзникам нужно готовиться направить в Литву больше военнослужащих, поскольку для нас это явный приоритет», — приводит Politico слова Науседы.

Литовский лидер добавил, что Вильнюс хочет «добиться максимума в обоих отношениях».

«Во-первых, расширить наши возможности, чтобы размещать у себя больше (военнослужащих. —RT). И конечно, мы очень заинтересованы в присутствии этих сил на постоянной основе», — пояснил Гитанас Науседа.

Позднее литовский МИД заявил американскому телеканалу CNBC, что «новая реальность в области безопасности в Европе требует от лидеров НАТО договориться о новой базисной линии для позиции альянса в регионе».

«Мы стремимся к тому, чтобы при адаптации политики НАТО в области сдерживания и обороны учитывалась специфика нашего региона», — сообщил CNBC литовский МИД.

«Мина-растяжка»

Литва не единственная прибалтийская республика, которая активно требует от НАТО и США усиления военного присутствия в регионе.

С заявлениями, подобными тем, что делают литовские власти, выступали также и высшие должностные лица Эстонии и Латвии. В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на документы НАТО сообщила, что Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

Также об этом сообщило издание Foreign Policy, выпустив материал под названием «Балтийские государства подталкивают НАТО к чему-то большему, чем подход по принципу «мина-растяжка», в отношении России».

В статье отмечалось, что прибалтийские республики недовольны ограниченным размещением в своих странах войск НАТО по так называемому принципу «мина-растяжка», о которую якобы должна «споткнуться» Россия. Издание писало, что власти стран Балтии хотят значительного увеличения иностранных контингентов на своей территории и размещения командных центров дивизионного уровня.

Порочный круг

Положение стран Прибалтики в системе безопасности существенно отличается от того, в которое поставила себя Украина, напомнил в разговоре с RT президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Никакой реальной военной угрозы нет. Свои просьбы об увеличении присутствия НАТО эти страны аргументируют потенциальной опасностью со стороны РФ, это превентивное усиление. Однако для РФ и Белоруссии ввиду наличия общих границ с прибалтийскими республиками неизбежным ответом на это станет усиление собственного военного присутствия и активности в регионе», — подчеркнул эксперт.

При этом прибалтийские страны активно просили о наращивании натовских контингентов задолго до начала военной спецоперации, добавил Николай Межевич.

«С ситуацией на Украине это связано косвенно. Прежде всего это обусловлено внутренними политическими проблемами, которые решают Литва, Латвия и Эстония и присоединившаяся к ним Польша», — подчеркнул аналитик.

Схожую позицию в беседе с RT выразил и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Даже в то время, когда формально у РФ и НАТО были отношения, которые квалифицировались как стратегическое партнёрство, уже тогда Прибалтика и Польша занимали очень жёсткую антироссийскую позицию. Именно за счёт такой жёсткой антироссийской позиции они считают, что повышают свой статус в НАТО», — подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что расширение присутствия НАТО в Прибалтике направлено на силовое сдерживание РФ.

«На последнем саммите НАТО в Мадриде были приняты соответствующие решения — штабные структуры 5-го армейского корпуса США планируется постепенно разместить в Европе, то есть штабы будут в Польше, а часть передовых подразделений планируется как раз развернуть в прибалтийских государствах», — напомнил Сергей Ермаков.

Серьёзно увеличивается численность развёртываемых подразделений, идёт переход от батальонных структур к бригадным, подчеркнул эксперт.

«Это, безусловно, серьёзный шаг Запада в отношении РФ, направленный на силовое сдерживание России», — отметил Ермаков.

При этом значительное увеличение и усиление командно-штабных структур НАТО вблизи российских границ может говорить о том, что Североатлантический альянс рассчитывает через какое-то время при определённых возможностях и условиях развернуть на этом направлении группировки, которые будут обладать потенциалом для наступательных действий, считает эксперт.

Это усиление и милитаризация подорвут стабильность в регионе и усложнят военно-политическую ситуацию, подчеркнул Сергей Ермаков.